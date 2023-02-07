Журнал Charlie Hebdo поглумился над разрушительным землетрясением в Турции

Накануне в Турции произошли два мощных землетрясения. Они унесли жизни более 3,5 тыс. человек. Еще более 20,5 тыс. человек получили травмы. Некоторые турецкие авиакомпании организовали льготный вывоз пассажиров из зоны бедствия. В поиске тех, кто оказался под завалами, спасателям помогают добровольцы. В Турцию также прибыли российские спасатели.