С Новым Годом!

Журнал Charlie Hebdo поглумился над разрушительным землетрясением в Турции

Общество
Журнал Charlie Hebdo поглумился над разрушительным землетрясением в Турции

Французский журнал политической сатиры Charlie Hebdo в свойственной ему манере отреагировал на землетрясения в Турции.

Авторы издания поместили на обложку фотографию разрушенных домов, сопроводив ее надписью «Землетрясение в Турции. Танки посылать не надо». Многие заметили в этом отсылку к поставкам на Украину иностранного вооружения. Правительства Турции и Франции пока не прокомментировали произошедшее.

Накануне в Турции произошли два мощных землетрясения. Они унесли жизни более 3,5 тыс. человек. Еще более 20,5 тыс. человек получили травмы. Некоторые турецкие авиакомпании организовали льготный вывоз пассажиров из зоны бедствия. В поиске тех, кто оказался под завалами, спасателям помогают добровольцы. В Турцию также прибыли российские спасатели.

#charlie hebdo #турция #Украина

Трансляция медиагруппы "Патриот"