Пожар с высоким уровнем сложности произошел недалеко от Риги на латвийском заводе американской компании Edge Autonomy, производящей дроны для ВСУ.
На месте работают несколько пожарных расчетов, прибыли девять автоцистерн и автомобиль по борьбе с химической угрозой, сообщают местные СМИ. Жителей близлежащих домов призвали держать окна закрытыми.
«Неплотно закрыли прибалты границу. Неплотно. Ветерок дует», – отметил политолог Юрий Баранчик в Telegram.
Компания Edge Autonomy – ведущий американский производитель БПЛА, поставляемых киевскому режиму, связанный с Пентагоном и рядом государственных агентств США. Штаб-квартира предприятия находится в Калифорнии.
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