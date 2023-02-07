Украинский президент Владимир Зеленский может лишиться своей власти после увольнения главы минобороны страны Алексея Резникова. К такому выводу пришли читатели французского издания Le Figaro.
Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что Резникова уволят с нынешнего поста и назначат министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
«Зеленский скоро упадет с лестницы. И столкнут его не россияне», — считает комментатор peupeu.
Пользователь Сети под ником Jacqueline Cau отметил, что киевский режим разрушается словно карточный домик. Всему виной стала жадность украинских политиков.
«Коррупция в армии проникла на все уровни», — подчеркнули читатели.
Ранее сообщалось, что Верховная рада проголосовала за назначение Игоря Клименко новым главой МВД Украины.