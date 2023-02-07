«В этом их смысл жизни»: Кедми упрекнул в роскошной жизни сбежавших из России звезд

Россияне превращают знаменитостей в нравственные ориентиры. Однако звезды из РФ живут только ради материальных благ, заявил политолог Яков Кедми.
Эксперт прокомментировал отъезд российских знаменитостей из страны. Кедми упрекнул в роскошной жизни сбежавших персон. Более того, эти персоны не нуждаются ни в чем и заграничных странах.
«Посмотрите на хоромы этих ваших культурных символов, эти замки! Что они вложили? Деньги. Еще 20 комнат, еще три этажа, еще один бассейн. Еще одна вилла, еще один замок черт знает где. В этом смысл их жизни! А вы их превратили в ваш нравственный ориентир, вы их слушаете», — рассказал Кедми в эфире «Соловьев LIVE».
Некоторые знаменитости покинули Россию из-за несогласия с проведением СВО. Ранее Кедми, комментируя бегство граждан РФ, призвал артистов отказаться от рассуждений о политике.