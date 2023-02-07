Жертвами крупнейшего землетрясения в Турции стали 4544 человека

Мощнейшее землетрясение в Турции унесло жизни 4544 человек, пострадали — 26 725, сообщает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,4 затронуло провинцию Кахраманмараш. В результате сильных подземных толчков разрушились более пяти тысяч зданий, похоронив под обломками тысячи местных жителей. Турецкие власти назвали стихию самой разрушительной с 1939 года.
Больше всего пострадал город Газиантеп. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур. На месте завалов продолжаются спасательные работы, в них участвуют более 12 тысяч человек.