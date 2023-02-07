Фермеры Германии удобряют поля стоками из канализации из-за санкций на удобрения

Взрывной рост цен на энергоносители и удобрения вынудил немецких фермеров прибегнуть к «дедовскому» способу выращивания урожая – для этого используется осадок сточных вод, сообщает издание Focus.
После ограничения на импорт российских и белорусских удобрений, а также ухода с рынка местных производителей из-за энергокризиса, цены на удобрения выросли почти в пять раз по сравнению с «довоенными» временами. Теперь фермеры прибегают к традиционным методам и вывозят осадки сточных вод на свои поля, поскольку они содержит много фосфора и азота.
В 2021 году на очистных сооружениях Германии образовалось 1,7 миллиона тонн осадков сточных вод – такого количества «удобрений» хватит всей стране. Однако немецкие природоохранные организации требуют запретить фермерам такую практику.
Несмотря на очистку, субстанция продолжает содержать яды, тяжелые металлы, остатки лекарств, патогены и микропластик – все это наносит вред почве, грунтовым водам и здоровью потребителей, бьют тревогу местные экологи.
«Однако в 2022 году спрос на осадок сточных вод в качестве заменителя удобрений значительно возрос. <…> Фермерам ничего другого не остается», – констатируют журналисты.
С 2029 года в ФРГ переработка фосфора из осадков сточных вод должна стать обязательной, но пока тенденция идет в другом направлении. Инвестиции в такие технологии находятся под вопросом, а загрузки производственных мощностей может не хватить из-за спроса.
Ранее немецкие депутаты пришли в бешенство после публикации отчета правительства ФРГ о тратах канцлера Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок на имидж. Подробнее – в нашей статье.