Фермеры Германии удобряют поля стоками из канализации из-за санкций на удобрения

После ограничения на импорт российских и белорусских удобрений, а также ухода с рынка местных производителей из-за энергокризиса, цены на удобрения выросли почти в пять раз по сравнению с «довоенными» временами. Теперь фермеры прибегают к традиционным методам и вывозят осадки сточных вод на свои поля, поскольку они содержит много фосфора и азота.