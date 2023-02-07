Авторы Global Times рассказали, почему Франция и ФРГ не поддержат Киев на пути в Евросоюз

Франция и Германия не будут подыгрывать президенту Украины Владимиру Зеленскому на февральском саммите ЕС. Об этом заявил глава департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян.
Цуй Хунцзян прокомментировал в беседе с журналистами Global Times планы Украины стать частью европейской коалиции. При этом Франция и ФРГ не будут поддерживать Киев на пути в ЕС, считает эксперт. Это связано со страхом перед Россией.
«Однако Старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему — из страха перед Россией, не желая терять пространство для маневра», — процитировали эксперта в GT.
Ранее стало известно о внеочередном саммите ЕС в феврале. В нем примет участие и Зеленский.