Евросоюз оказывает серьезную поддержку российским СМИ, которых признали иностранными агентами. Такое заявление сделал председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.
«Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества», — сказал он.
Политик уточнил, что помощь оказываться в «практическом ключе», но не стал раскрывать подробности, чтобы «не оказать дурную услугу».
Военный корреспондент, член экспертного совета Общероссийского движения «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» Светлана Пикта заявила, что не удивлена методами соперников из Европейского союза. По ее словам, противник использует «обычную практику» в виде подкупа предателей.
Однако Пикта пояснила, что «нашим плохишам» не стоит серьезно рассчитывать на «бочку варенья и ящик печенья» из Брюсселя.
«Судя по всему, какие-то сколько-нибудь значимые подачки получают единицы, остальные вынуждены довольствоваться большой честью ублажать своих "белых господ"», — написала журналистка.
Аналитик привела в пример с ситуацию с телеканалом Дождь✱ (СМИ, выполняющее функции иноагента), которого лишили лицензии в Эстонии через несколько месяцев после начала вещания.
«Даже те, кого сейчас поддерживает Запад, завтра окажутся выкинутыми на помойку, как использованные презервативы», — резюмировала она.
Ранее стало известно, что в декабре 2022 года за 11 месяцев Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении средств массовой информации, признанных иностранными агентами.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами