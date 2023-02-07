«У меня много по миру достойных врагов»: Пригожин объяснил комплиментарную статью о ЧВК «Вагнер» в Financial Times

Врагов необходимо уважать, а предателей — уничтожать. Такое заявление сделал предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен отреагировал на комплиментарную статью Financial Times о деятельности России в Африке с упоминанием ЧВК «Вагнер», успехи которой, по словам британских журналистов, могут ослабить значимость Европы на черном континенте. Стоит отметить, что ранее Великобритания сообщила о желании включить частную военную компанию в список террористических организаций.
Пригожин отметил, что к врагу необходимо относиться с уважением. При этом предателей следует уничтожать.
«У меня много по миру достойных врагов, с ними легко и приятно бороться. Значительно легче, чем с предателями внутри», – передает комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» кует величие РФ. При этом не все представители российской элиты поддерживают деятельность «музыкантов», которые сейчас являются одной из ведущих сил в зоне спецоперации на Украине.