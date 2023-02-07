«У меня много по миру достойных врагов»: Пригожин объяснил комплиментарную статью о ЧВК «Вагнер» в Financial Times

Бизнесмен отреагировал на комплиментарную статью Financial Times о деятельности России в Африке с упоминанием ЧВК «Вагнер», успехи которой, по словам британских журналистов, могут ослабить значимость Европы на черном континенте. Стоит отметить, что ранее Великобритания сообщила о желании включить частную военную компанию в список террористических организаций.