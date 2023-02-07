Депутат Пискарев заявил о работе над мерами поддержки всех участников СВО после просьбы Пригожина

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки в Уголовный кодекс России о дискредитации участников спецоперации после обращения бизнесмена Евгения Пригожина.
Изменения были разработаны по поручению председателя ГД Вячеслава Володина, сообщил председатель думского комитета Василий Пискарев. Поправками вводятся дополнительные основания для введения ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе бывших заключенных, а также добровольческих формирований, оказывающих содействие ВС РФ. С просьбой найти законодательное решение этого вопроса в ГД обратился Евгений Пригожин.
«Подготовленные поправки направлены нами для рассмотрения в профильный Комитет Государственной думы — по государственному строительству и законодательству. Работа над мерами поддержки наших Вооруженных сил и всех, кто защищает нашу страну, продолжается», — подчеркнул депутат.
Пригожин ранее напомнил, что в зоне СВО на Украине участвует огромное количество бывших осужденных, которые по своей воле встали на защиту Родины. Они не только с достоинством исполняют долг перед страной, но и отдают за нее жизни.