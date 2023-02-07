«Денег нет». Британия не может восполнить оружейные запасы после помощи Украине

В 2020 году казначейство, на тот момент возглавляемое премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, уже выделило британской армии рекордные 16 миллиардов фунтов стерлингов в дополнение к основному финансированию. Но инфляция подрывает стоимость этих денег в реальном выражении: средств, рассчитанных на 4 года, уже не хватает.