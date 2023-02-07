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«Денег нет». Британия не может восполнить оружейные запасы после помощи Украине

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«Денег нет». Британия не может восполнить оружейные запасы после помощи Украине

Боеприпасы армии Великобритании на исходе, но денег на оборону страны нет, несмотря на продолжающийся конфликт Запада с РФ на Украине. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском Минобороны.

Британия не сможет собрать в рамках НАТО столько войск, сколько союзники по альянсу ожидают для «укрепления обороны» на фоне «российской угрозы»: вместо затребованных 30 тысяч военных Лондон может предоставить союзникам лишь от 5 до 10 тысяч солдат.

«При нынешнем положении дел в армии уже через несколько дней закончились бы боеприпасы, если бы ее призвали в бой. Потребовалось бы до 10 лет, чтобы выставить современную боевую дивизию численностью от 25 000 до 30 000 военнослужащих», – заявил журналистам источник из британского оборонного ведомства.
«Денег нет». Британия не может восполнить оружейные запасы после помощи Украине

Последний британский генсек НАТО Джордж Робертсон сообщил Sky News, что обеспокоен бездействием правительства. По его словам, «премьер-министр должен осознать тот факт, что Владимир Путин объявил войну Западу, а Великобритания является второй военной державой на Западе и должна соответствовать вызову, с которым сталкивается».

Робертсон призывает Лондон более серьезно относиться к обороне и инвестировать в вооружение. Источники в Минобороны Великобритании заявили, что также призвали правительство увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно и приостановить сокращение численности армии.

«Несмотря на признание угроз, они [в казначействе] говорят, что денег больше нет», – отмечают в оборонном ведомстве королевства.

В 2020 году казначейство, на тот момент возглавляемое премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, уже выделило британской армии рекордные 16 миллиардов фунтов стерлингов в дополнение к основному финансированию. Но инфляция подрывает стоимость этих денег в реальном выражении: средств, рассчитанных на 4 года, уже не хватает.

«Денег нет». Британия не может восполнить оружейные запасы после помощи Украине

Сейчас армия Соединенного Королевства испытывает нехватку артиллерии, систем ПВО, ракет большой дальности и боеприпасов. Генералы называют такое положение дел «полным безумием» и неспособностью «некоторых высокопоставленных лидеров» признать свою некомпетентность.

«Дыры» в оружейном арсенале увеличились из-за того, что Сунак передает большую часть британских оставшихся вооружений, включая танки и артиллерию, украинским военным, чтобы помочь «наступательным операциям против России».

«Если вы не заменяете то, что отдаете, то армия не может сражаться. Сейчас она могла бы сражаться не более нескольких дней. <…> В это время война на Украине учит нас тому, что для такой сильной армии, как российская, она будет продолжаться месяцами, а возможно, и годами», – отмечает источник Sky News.
«Денег нет». Британия не может восполнить оружейные запасы после помощи Украине

Вместе с недостаточным финансированием продолжается плановое сокращение численности британских военных в рамках уменьшения бюджетных расходов: с 82 тысяч человек войска должны уменьшиться до 73 тысяч военных – сейчас их осталось всего 76 тысяч.

Отправка Украине вооружений подрывает собственную обороноспособность Великобритании и ее способность выполнять свои обязательства перед НАТО, констатируют журналисты.

Ранее сообщалось, что экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс возвращаются в большую политику на фоне претензий к Сунаку. Подробнее – в нашей статье.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"