Боеприпасы армии Великобритании на исходе, но денег на оборону страны нет, несмотря на продолжающийся конфликт Запада с РФ на Украине. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском Минобороны.
Британия не сможет собрать в рамках НАТО столько войск, сколько союзники по альянсу ожидают для «укрепления обороны» на фоне «российской угрозы»: вместо затребованных 30 тысяч военных Лондон может предоставить союзникам лишь от 5 до 10 тысяч солдат.
«При нынешнем положении дел в армии уже через несколько дней закончились бы боеприпасы, если бы ее призвали в бой. Потребовалось бы до 10 лет, чтобы выставить современную боевую дивизию численностью от 25 000 до 30 000 военнослужащих», – заявил журналистам источник из британского оборонного ведомства.
Последний британский генсек НАТО Джордж Робертсон сообщил Sky News, что обеспокоен бездействием правительства. По его словам, «премьер-министр должен осознать тот факт, что Владимир Путин объявил войну Западу, а Великобритания является второй военной державой на Западе и должна соответствовать вызову, с которым сталкивается».
Робертсон призывает Лондон более серьезно относиться к обороне и инвестировать в вооружение. Источники в Минобороны Великобритании заявили, что также призвали правительство увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно и приостановить сокращение численности армии.
«Несмотря на признание угроз, они [в казначействе] говорят, что денег больше нет», – отмечают в оборонном ведомстве королевства.
В 2020 году казначейство, на тот момент возглавляемое премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, уже выделило британской армии рекордные 16 миллиардов фунтов стерлингов в дополнение к основному финансированию. Но инфляция подрывает стоимость этих денег в реальном выражении: средств, рассчитанных на 4 года, уже не хватает.
Сейчас армия Соединенного Королевства испытывает нехватку артиллерии, систем ПВО, ракет большой дальности и боеприпасов. Генералы называют такое положение дел «полным безумием» и неспособностью «некоторых высокопоставленных лидеров» признать свою некомпетентность.
«Дыры» в оружейном арсенале увеличились из-за того, что Сунак передает большую часть британских оставшихся вооружений, включая танки и артиллерию, украинским военным, чтобы помочь «наступательным операциям против России».
«Если вы не заменяете то, что отдаете, то армия не может сражаться. Сейчас она могла бы сражаться не более нескольких дней. <…> В это время война на Украине учит нас тому, что для такой сильной армии, как российская, она будет продолжаться месяцами, а возможно, и годами», – отмечает источник Sky News.
Вместе с недостаточным финансированием продолжается плановое сокращение численности британских военных в рамках уменьшения бюджетных расходов: с 82 тысяч человек войска должны уменьшиться до 73 тысяч военных – сейчас их осталось всего 76 тысяч.
Отправка Украине вооружений подрывает собственную обороноспособность Великобритании и ее способность выполнять свои обязательства перед НАТО, констатируют журналисты.
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