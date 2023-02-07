В КПРФ предложили расширить идею о закрытии границ для чиновников не только на депутатов

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов согласился с идеей российского предпринимателя Евгения Пригожина о введении на законодательном уровне запрета для чиновников и парламентариев отдыхать за границей во время проведения спецоперации.
Однако народный избранник обратил внимание, что не стоит ограничиваться уровнем Госдумы, и предложил распространить инициативу на всех высокопоставленных российских государственных деятелей.
«За себя могу сказать, что такое предложение можно поддержать, но необходимо быть последовательным. Госдума не находится на первых ролях. Есть вице-премьеры, есть министры, региональные правительства — было бы целесообразно распространить эту инициативу на и них, на верхушку госаппарата», — заявил он.
По мнению Парфенова, именно отъезд высокопоставленных политиков за пределы России в нынешней ситуации больше всего угрожает национальной безопасности страны. Данные лица обладают доступом к секретной информации государственной важности, которую могут получить и использовать в своих целях оппоненты РФ из недружественных государств.
«Если не выпускать, то всех вместе. Это было бы логично», — добавил Парфенов.
Депутат указал, что после начала специальной военной операции на Украине часть российских чиновников покинули страну, чего не должно повториться в дальнейшем.
Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов заявил, что российские депутаты и чиновники всех уровней во время спецоперации должны работать в формате «все для фронта, все для победы».