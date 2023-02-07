В КПРФ предложили расширить идею о закрытии границ для чиновников не только на депутатов

По мнению Парфенова, именно отъезд высокопоставленных политиков за пределы России в нынешней ситуации больше всего угрожает национальной безопасности страны. Данные лица обладают доступом к секретной информации государственной важности, которую могут получить и использовать в своих целях оппоненты РФ из недружественных государств.