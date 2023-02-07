Согласно полученной информации, журналистка вступила в спор с коллегой из США Майклом Бомом. Последний выразил мнение, что Россия якобы инициировала украинский конфликт. Это вызвало возмущение со стороны Симоньян. Она напомнила, что Германия согласовала отправку танков на Украину, поскольку Берлин убедили США.