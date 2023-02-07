«Это вы на нас напали»: Симоньян озвучила строгое предупреждение в адрес США

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сделала строгое предупреждение американцам. Она выступила в эфире программы «Своя правда».
Согласно полученной информации, журналистка вступила в спор с коллегой из США Майклом Бомом. Последний выразил мнение, что Россия якобы инициировала украинский конфликт. Это вызвало возмущение со стороны Симоньян. Она напомнила, что Германия согласовала отправку танков на Украину, поскольку Берлин убедили США.
«Сейчас это вы на нас напали. Точка. Это Сталинград. Когда вы это поймете, вам станет страшно», – сказала Симоньян.
Ранее Маргарита Симоньян отреагировала на поставку немецких танков на Украину. По ее словам, немецкий народ следует освободить от тисков фашистского режима.