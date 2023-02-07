Депутат Мособлдумы Маликов призвал к популяризации российской продукции

Одной из главных задач государства и бизнеса сейчас является продвижение российских товаров и услуг внутри страны, повышение их престижа и спроса на них. Об этом заявил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.
Важную, по его словам, роль в этом вопросе должна сыграть идеология взаимодействия властей с предпринимательством. Одной из ее опор станет приоритет при выборе местных товаров и услуг и любовь россиян к ним.
Сегодня имеется большая необходимость показывать людям товары российского производства. Ведь важно, чтобы граждане понимали, что отечественная продукция ничуть не хуже зарубежных аналогов. Требуемая для этого экономическая операция представляет собой комплекс мер, направленных на популяризацию российских товаров, заключил парламентарий.