Вопрос с поставками западных танков Украине, из которых планируется сформировать ударный кулак для последующего наступления ВСУ, можно решить, методично пробивая украинскую оборону. Именно этим сейчас и занимаются российские войска.
Об этом в беседе с информационным порталом «Военное дело» рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, важно не допустить, чтобы из западной бронетехники на Украине был сформирован ударный кулак. И достигнуть этого можно методичным перемалыванием вооружений ВСУ.
«Все предпринимается уже сейчас. В районе Бахмута – Соледара брешь в украинском фронте уже пробита. Также сейчас начинается наступление под Запорожьем. Постоянно идут встречные бои на севере, в Харьковской области», – объясняет Ищенко.
К настоящему моменту российские войска близки к тому, чтобы обрушить украинский фронт, добавил эксперт. И когда это произойдет, вопрос с западными танками, обещанными Украине, отпадет сам собой.
«Если нет фронта, то нет армии, нет Украины. Кому и зачем тогда поставлять технику», – заключил свою мысль аналитик.
Напомним, ранее украинский политик и журналист Дмитрий Василец рассказал о конфузе европейских государств, пообещавших Киеву десятки танков немецкого производства, а потом обнаруживших, что они не в состоянии их предоставить.
В частности, журналисты выяснили, что Министерство обороны Бельгии не может передать Украине танки Leopard-1, так как ранее, когда устаревшие боевые машины собирались списать, их по цене металлолома выкупил местный предприниматель.
И теперь этот оборотистый бельгиец решил воспользоваться случаем и заявил, что продаст старую технику обратно правительству не по 10-15 тысяч долларов за штуку, а по полмиллиона евро за каждый танк.