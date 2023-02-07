Президенты Сирии и Египта провели телефонный разговор впервые за девять лет

Стороны провели переговоры впервые за девять лет. Абдель Фаттах ас-Сиси выразил собеседнику соболезнования в связи с погибшими во время землетрясения. Также он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, политик подтвердил готовность Египта оказать Сирии всю необходимую срочную помощь.