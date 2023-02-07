Лавров жестко ответил Боррелю на критику своих поездок в страны Африки

У главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля не получается прятать расистскую сущность собственного видения мира. Это заметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отреагировал на недавний выпад еврочиновника в свою сторону. Боррель счел Мали и Эритрею «легкими странами» для России. Помимо этого, он выставил официальную Москву виновной в распространении фейков в Африке.
«Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира», — жестко ответил на это Лавров, выступая на пресс-конференции по результатам встречи с коллегой из Мали.
Ранее глава Евродипломатии признался, что страны-участницы ЕС в настоящее время переживают так называемую «демографическую зиму». Авторы El País обнародовали соответствующее интервью.