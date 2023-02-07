Землетрясение в Турции обернулось сдвигом литосферных плит на три метра

Специалист рассказал, что Аравийская плита переместилась к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите. Все это это произошло за несколько десятков секунд, а общая величина разлома составила около 150 километров, передает газета Corriere della Sera со ссылкой на РИА Новости.