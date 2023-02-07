Землетрясение в Турции обернулось сдвигом литосферных плит на три метра

Литосферные плиты сдвинулись на три метра из-за землетрясения, обрушившегося на юго-восток Турции. Последствия катаклизма оценил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.
Специалист рассказал, что Аравийская плита переместилась к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите. Все это это произошло за несколько десятков секунд, а общая величина разлома составила около 150 километров, передает газета Corriere della Sera со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло накануне утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его сильнейшим с 1939 года. Впоследствии были зафиксированы три десятка афтершоков и новые толчки магнитудой 7,7.