В Петербурге и Ленобласти силами «Евроинвест Девелопмент» построят еще восемь детских садов и школ

Застройщики в России уделяют внимание программе развития социальной инфраструктуры. Так, компания «Евроинвест Девелопмент» Андрея Валерьевича Березина возведет восемь социальных учреждений в Петербурге и Ленобласти — четыре детских сада и четыре школы.
Школы и детские сады стали неотъемлемой частью концепции проектов девелопера. По словам Андрея Валерьевича Березина, застройщики осознают и разделяют озабоченность родителей тем, чтобы их дети могли ходить в сад или школу рядом с домом.
Сейчас компания работает над выполнением программы строительства десяти таких объектов школьной и дошкольной инфраструктуры. Только один ЖК в Кудрово включает в себя два детсада и школу на 825 учеников. Одно дошкольное учреждение уже было сдано компанией в конце 2022 года — там предусмотрено 200 мест для малышей. А в Мурино построят две школы — на 1300 и 650 мест, и два детских сада, по 240 мест каждый.
Планы компании в Петербурге так же масштабны: там построят детский сад в ЖК «Парк Победы» на 110 воспитанников и школу на 216 учеников. Как подчеркнули в «Евроинвет Девелопмент», все учреждения для детей сделаны так, чтобы малыши чувствовали себя в них максимально комфортно — в них есть светлые пространства для игр, развивающих занятий, оборудованы просторные спальни со шкафчиками для личных вещей. Как сообщает издание АБН, в детских садиках будут музыкальные классы, спортивные, помещения для кружков, кабинеты логопедов и столовые.