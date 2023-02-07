В Петербурге и Ленобласти силами «Евроинвест Девелопмент» построят еще восемь детских садов и школ

Планы компании в Петербурге так же масштабны: там построят детский сад в ЖК «Парк Победы» на 110 воспитанников и школу на 216 учеников. Как подчеркнули в «Евроинвет Девелопмент», все учреждения для детей сделаны так, чтобы малыши чувствовали себя в них максимально комфортно — в них есть светлые пространства для игр, развивающих занятий, оборудованы просторные спальни со шкафчиками для личных вещей. Как сообщает издание АБН, в детских садиках будут музыкальные классы, спортивные, помещения для кружков, кабинеты логопедов и столовые.