«Когда станем не нужны, уйдем обратно в Африку»: Пригожин рассказал, чем займется ЧВК «Вагнер» после СВО

Бойцы ЧВК «Вагнер» готовы вернуться в Африку после завершения спецоперации. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Журналисты попросили бизнесмена прокомментировать заявление Минобороны РФ о взятии под контроль населенных пунктов Соледар и Клещеевка. В сообщении военного ведомства не указаны заслуги ЧВК «Вагнер».
«Мне и моим бойцам не до изучения заявлений. В этой жизни (да и в той тоже) важны не заявления, а дела, которые мы делаем. Кто-то считает ЧВК «Вагнер» преступной организацией, кто-то террористами, и это тоже не важно», – приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин отметил, что «музыканты» получили возможность защитить Родину в критический для нее момент. Бойцы ее используют. По его словам, такое право и доверие народа дорогого стоит. Кроме того, судить нужно не по заявлениям, а по делам.
«В Соледар с автоматами никто не хотел идти, когда это было нужно, а на шахты соляные уже очередь из крысенышей стоит. Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку. А пока нам важно не заявление, а то, какую пользу мы принесем своей стране», – добавил бизнесмен.
Ранее стало известно, что Евгений Пригожин произвел боевой вылет на бомбардировщике Су-24 в качестве штурмана, в результате чего были нанесены удары по позициям ВСУ, которые находились в Бахмуте (Артемовске).