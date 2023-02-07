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Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Общество
Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Врачи провели операцию по удалению омертвленной ткани фигуристу Роману Костомарову. Спортсмену пришлось ампутировать обе стопы.

Олимпийский чемпион в танцах на льду уже почти месяц находится в больнице. Состояние 45-летнего спортсмена остается тяжелым. У него был сепсис, а затем некроз.

Врачи решили провести операцию по удалению мертвых тканей. Как сообщил источник ТАСС, спортсмену отрезали две ступни. В настоящее время врачи борются за сохранение рук фигуриста.

«Роман в сознании. Общее состояние улучшается», — добавил инсайдер.

По его словам, спортсмен находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей. При этом родные олимпийского чемпиона не комментируют его состояние.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"