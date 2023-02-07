Хазин: уже все поняли, что с долларами получилась западня

Вопрос с преодолением зависимости от американской валюты неизбежно будет решен в обозримом будущем, так как уже весь мир понял, что с долларами Соединенные Штаты заманили всех в западню. Но при переходе на расчеты в национальных валютах страны тоже могут столкнуться с трудностями, которые, однако, вполне решаемы.