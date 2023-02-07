Хазин: уже все поняли, что с долларами получилась западня

Вопрос с преодолением зависимости от американской валюты неизбежно будет решен в обозримом будущем, так как уже весь мир понял, что с долларами Соединенные Штаты заманили всех в западню. Но при переходе на расчеты в национальных валютах страны тоже могут столкнуться с трудностями, которые, однако, вполне решаемы.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог и экономист Михаил Хазин.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подводя итоги прошедшей в Багдаде встречи с иракским коллегой Фуадом Хусейном, указал, как важно обезопасить международные экономические отношения от незаконных санкционных мер западных стран.
«В условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада. Как это, собственно говоря, делают многие страны региона, переходя на оплату вместо долларов, в том числе оплату поставок нефти, валютами других надежных стран», – подчеркнул Лавров.
Комментируя эти слова, Михаил Хазин отметил, что в случае, когда в рамках международных сделок расчет ведется в национальных валютах, есть одна главной сложность.
«Уже все поняли, что с долларами – западня, так что я думаю, что этот вопрос будет решен... В чем основная проблема, она объективная. Представьте, мы поставляем куда-то, допустим, на пять миллиардов, а они нам на миллиард. Тогда, соответственно, мы получаем каждый год четыре миллиарда. Зачем нам каждый год четыре миллиарда их национальных денег, что мы с ними делать будем?» – привел пример экономист.
Но эта проблема, по его словам, решаема. Достаточно либо сбалансировать торговый оборот между конкретными странами, либо перейти на какую-то третью валюту, которая нужна сторонам торговли.
И раньше этой третьей валютой как раз были доллары, а сейчас России предлагают на выбор китайские юани либо иранские риалы. Ведь Россия сможет потратить потом эти деньги, покупая достаточно много товаров в Китае и в Иране.
Поэтому эту основную проблему ведения торговли за национальные валюты при желании всегда можно решить, заключил Хазин.