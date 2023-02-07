Актера из фильма «Танцующий с волками» обвинили в растлении детей и создании секты

Как сообщают полицейские, актер преследовал девочек из коренных народов США. Одной жертве на момент домогательств было 13 лет, а вторую в 15 лет артисту передали в дар родители. Также его обвиняют в интимной съемке и организации сексуальных встреч между несовершеннолетними и взрослыми клиентами.