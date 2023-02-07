Певец Николаев анонсировал выступления в марте после новостей о госпитализации

Ранее СМИ распространили информацию о госпитализации Николаева с подозрением на инфаркт. Однако артист в соцсетях заявил, что новости о его состоянии преувеличены. Он обратился в больницу для прохождения обследования. Певец также уточнил, что чувствует себя хорошо.