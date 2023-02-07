Певец Николаев анонсировал выступления в марте после новостей о госпитализации

Композитор и певец Игорь Николаев сообщил, что в марте отправится в тур по российским городам. Артист анонсировал гастроли после сообщений о попадании в больницу.
Исполнитель выложил в личном блоге ролик. На записи Николаев сидит за роялем. Он рассказал о своих гастролях. По словам певца, первое выступление состоится 4 марта в Екатеринбурге на сцене концертного зала «Космос».
«Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи», – поделился композитор.
Под публикацией он написал список дат и городов. Второе мероприятие пройдет 10 марта в Тольятти. Артист также посетит Саранск, Ульяновск, Пензу и другие города.
Ранее СМИ распространили информацию о госпитализации Николаева с подозрением на инфаркт. Однако артист в соцсетях заявил, что новости о его состоянии преувеличены. Он обратился в больницу для прохождения обследования. Певец также уточнил, что чувствует себя хорошо.