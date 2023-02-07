Жители Владивостока обсуждают задержание злоумышленников в кампусе ДВФУ

Очевидцы проведения операции по нейтрализации наркоторговцев в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) волновались напрасно.
Как стало известно, речь шла о проведении планового учения совместными силами региональной Росгвардии и сотрудников службы безопасности ДВФУ, которые отработали алгоритмы взаимодействий по вызову с кнопки тревожной сигнализации, сообщают «Питерские заметки».
Отмечается, что по легенде в здании кампуса ДВФУ были выявлены наркоторговцы и экстремисты. Именно изображавших их граждан и выводили из здания университета на глазах у прохожих. Учения прошли успешно, подтвердив готовность компетентных органов пресечь возможные нарушения.