Жители Владивостока обсуждают задержание злоумышленников в кампусе ДВФУ

Отмечается, что по легенде в здании кампуса ДВФУ были выявлены наркоторговцы и экстремисты. Именно изображавших их граждан и выводили из здания университета на глазах у прохожих. Учения прошли успешно, подтвердив готовность компетентных органов пресечь возможные нарушения.