Росгвардии Саратовской области напомнили о ПДД

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балаковское» встретился с личным составом региональной Росгвардии.
Мероприятие прошло в формате профилактической беседы на тему самых распространенных нарушениях ПДД, включая основные причины совершения ДТП. Было обращено внимание на необходимость учета при управлении автомобилем качества дорожных покрытий и погодных условий, сообщает sutynews.ru.
Росгвардейцам было поручено провести дополнительные беседы со своими детьми о ПДД, применительно к конкретным маршрутам от дома до школы и обратно. Была отмечена важность использования светоотражающих элементов на одежде, а также соблюдение правил перевозки детей.