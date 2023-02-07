Лавров предупредил бывшие метрополии об изменении современного мира

Бывшим метрополиям следует осознать, что современный мир претерпел значительные изменения. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он дал понять, что на этом фоне бывшим метрополиям необходимо «знать свое место» на современной международной арене. С такими заявлениями российский министр иностранных дел выступил на совместной пресс-конференции с коллегой из Мали Абдулаем Диопом.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал печальную судьбу для Украины. По его мнению, официальный Киев может ждать участь колонии, экономика которой будет терпеть негативное влияние со стороны коллективного Запада.