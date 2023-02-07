Собянин пригласил Путина принять участие в открытии Большой кольцевой линии метро Москвы

Запуск БКЛ улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы. Среди них Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон и другие. Время в пути при поездках по городу сократится до 45 минут. С 2011 года в Москве открыто почти 70 новых станций метрополитена.