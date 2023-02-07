Собянин пригласил Путина принять участие в открытии Большой кольцевой линии метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента России Владимира Путина принять участие в открытии Большой кольцевой линии метро.
Градоначальник российской столицы ранее анонсировал завершение строительства БКЛ. Ее общая протяженность составляет 70 километров. В состав Большой кольцевой линии входят 31 станция и три электродепо.
«Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу», — обратился Собянин к Путину.
Запуск БКЛ улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы. Среди них Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон и другие. Время в пути при поездках по городу сократится до 45 минут. С 2011 года в Москве открыто почти 70 новых станций метрополитена.