«Делают отвлекающую операцию». Жаров намекнул, какую судьбу Запад готовит Зеленскому

По мнению Максима Жарова, заявлением Беннета Запад дает Москве понять, чтобы она не надеялась на то, что в Киеве могут изменить антироссийский курс, если там в результате переворота к власти придут другие политические силы. Ведь именно на это руководство РФ рассчитывало год назад в начале спецоперации.