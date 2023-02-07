«Делают отвлекающую операцию». Жаров намекнул, какую судьбу Запад готовит Зеленскому

Страны Запада, понимая, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского зреет недовольство и готовится попытка госпереворота, заблаговременно подготавливают соответствующую информационную кампанию, чтобы возложить вину за убийство украинского лидера на Россию.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал политолог Максим Жаров, комментируя недавнее заявление израильского премьер-министра Нафтали Беннета о том, что в начале российской спецоперации он лично получил от президента РФ гарантии того, что тот не собирается убивать Владимира Зеленского.
Якобы только после получения этого обещания от президента РФ через израильского премьера, президент Украины покинул бункер, где он прятался несколько дней, и обратился к народу с заявлением, что он не боится и остается в Киеве.
По мнению Максима Жарова, заявлением Беннета Запад дает Москве понять, чтобы она не надеялась на то, что в Киеве могут изменить антироссийский курс, если там в результате переворота к власти придут другие политические силы. Ведь именно на это руководство РФ рассчитывало год назад в начале спецоперации.
«Сейчас в связи с перестановками и смешной демонстративной борьбой с коррупцией в окружении Зеленского существует как минимум опасность покушения на действующего президента. И, таким образом, через Беннета предупреждают Москву, чтобы она не лелеяла планы, что в Киеве будет какой-то военный переворот», – объяснил депутат.
При этом он добавил, что в Москве никто подобных планов и не строит.
Но в окружении Владимира Зеленского действительно очень неспокойно, отметил Максим Жаров. И если на украинского президента будет совершено покушение, западные политтехнологи заранее организовывают отвлекающую операцию, чтобы обвинить в этом именно Москву.