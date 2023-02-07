Представители Республиканской партии в Конгрессе США пришли к выводу, что России следует передать часть территорий Украины ради завершения конфликта. Об этом стало известно автору The Washington Post Аарону Блейку.
По его данным, порядка половины конгрессменов поддержали данную инициативу. Также они сошлись во мнении, что американские власти делают «слишком много» для украинских. Такие «поразительные» результаты показал опрос Института Гэллапа.
«Мы должны прекратить финансировать украинскую армию и точка», — привел Блейк слова республиканцев.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что НАТО превращается в участника конфликта на Украине. Выяснилось, что официальный Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу подталкивают Киев к захвату российских земель, передает телеканал «360».