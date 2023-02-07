The Spectator: Запад боится передать Украине истребители F-16 из-за российских ЗРК

Обозреватели напомнили, что вся линия соприкосновения сил на Украине закрыта многослойной противовоздушной обороной ВС РФ из нескольких типов систем. ВС РФ также развернули в зоне спецоперации системы дальнего обнаружения целей, которые позволяют авиации эффективно сбивать самолеты и вертолеты даже на удалении от линии фронта.