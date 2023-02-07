The Spectator: Запад боится передать Украине истребители F-16 из-за российских ЗРК

Запад не желает предоставить Киеву запрашиваемые им истребители F-16, поскольку боится сделать их легкой целью для российских войск, пишет издание The Spectator.
Обозреватели напомнили, что вся линия соприкосновения сил на Украине закрыта многослойной противовоздушной обороной ВС РФ из нескольких типов систем. ВС РФ также развернули в зоне спецоперации системы дальнего обнаружения целей, которые позволяют авиации эффективно сбивать самолеты и вертолеты даже на удалении от линии фронта.
С такими системами военным не составит труда сбить и истребители F-16, а делать их легкой целью в Пентагоне вовсе не хотят.