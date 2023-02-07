Политолог Саймс: Путину хватило одного высказывания, чтобы прекратить психологические игры США

Президенту России Владимиру Путину удалось быстро пресечь попытки США забыть ядерную мощь Москвы. Об этом заявил американский политолог Дмитрий Саймс.
По словам эксперта, Вашингтон пытается демонизировать РФ, приписывая ей готовность применить ядерное оружие. При этом США стараются убедить, что Россия больше не является ядерной державой. Российскому лидеру удалось быстро пресечь психологические игры Вашингтона по этому вопросу.
«И, когда Путин сказал, что в случае дальнейшей эскалации ситуации Россия найдет ответ, причем не только бронетанковыми соединениями, считаю, что это была не риторическая угроза. Это полезное напоминание, что у РФ есть арсенал, дающий много возможностей, которые еще не были использованы – причем не только ядерных», – объяснил Саймс.
Ранее Дмитрий Саймс заявил, что России необходимо заставить США считаться Москвой. Для этого потребуются значительные военно-политические сдвиги.