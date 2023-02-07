Политолог Саймс: Путину хватило одного высказывания, чтобы прекратить психологические игры США

По словам эксперта, Вашингтон пытается демонизировать РФ, приписывая ей готовность применить ядерное оружие. При этом США стараются убедить, что Россия больше не является ядерной державой. Российскому лидеру удалось быстро пресечь психологические игры Вашингтона по этому вопросу.