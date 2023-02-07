Депутат Куринный: идея о запрете отдыха за рубежом для депутатов является «вопросом этики»

Ранее Пригожин объяснил, что отдельные депутаты и чиновники, позволяя себе отдыхать за рубежом, в том числе в откровенно недружественных странах, раскалывают общество. По его словам, подобное поведение попросту аморально, особенно в условиях проведения специальной военной операции на Украине, а значит должно пресекаться по закону.