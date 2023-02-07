Депутат Куринный: идея о запрете отдыха за рубежом для депутатов является «вопросом этики»

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, член Комитета по охране здоровья Алексей Куринный, отвечая на вопрос об инициативе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина запретить парламентариям и чиновникам отдыхать за рубежом на время проведения СВО, сослался на «профессиональную этику».
«Некоторые из них [депутатов] и так не имеют право уезжать [за рубеж], в силу допуска к секретной информации, но для остальных — это вопрос профессиональной этики. Я думаю, что те, кто сегодня ей обладают, этого не делают», — заявил он.
Ранее Пригожин объяснил, что отдельные депутаты и чиновники, позволяя себе отдыхать за рубежом, в том числе в откровенно недружественных странах, раскалывают общество. По его словам, подобное поведение попросту аморально, особенно в условиях проведения специальной военной операции на Украине, а значит должно пресекаться по закону.
Правда, несмотря на все доводы, Куринный считает, что данная законодательная инициатива едва ли будет оформлена в официальный документ.
«Я не думаю, что он [запрет] будет введен на законодательном уровне», — резюмировал парламентарий.
Однако некоторые из его коллег по цеху считают иначе. Например, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов уверен, что поездки чиновников за границу должны проходить исключительно в рамках согласованных рабочих командировок.
Более того, парламентарий добавил, что за недостойные поступки и предательство интересов избирателей депутатов должны лишать мандатов.