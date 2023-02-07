Авторы Daily Mail узнали о скандале в Великобритании из-за решения Сунака по Украине

Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака не увеличивать расходы на оборону страны в условиях украинского кризиса обернулся скандалом в королевстве. Об этом говорится в материале Daily Mail.
Авторы публикации обратили внимание, что Лондон ослаб после отправки переносных ракетных установок и дальнобойных орудий Киеву. По мнению некоторых британских чиновников, позиция Сунака не позволяет признать «российскую угрозу».
«Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента», — указано в тексте.
Москва неоднократно предупреждала, что западное вооружение, отправленное на Украину, может становиться законной целью ВС РФ. Как сообщили в Минобороны, российские военные перемалывают зарубежную технику на маршрутах доставки, передает телеканал «360».