«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

Президент Турции Реджеп Эрдоган набирает политические очки в борьбе с последствиями природной катастрофы, унесшей жизни 4,5 тысяч человек.
Скорее всего, после трагических событий Эрдоган переизберется на очередной президентский срок в середине мая, не оставив шанса оппозиции – турецкий лидер очень чутко реагирует на чрезвычайную ситуацию. Об этом заявляют политические аналитики GZero.
Крах оппозиции
Пока предложения о помощи поступают Анкаре фактически от всех стран мира, несмотря на конфликты и разногласия, Эрдоган хочет, чтобы его считали стоящим во главе процесса по устранению последствий крупнейшего землетрясения за последние несколько десятков лет.
Глава Турции оказался в роли «кризисного менеджера» и не может позволить себе оступиться, как в 2021 году – тогда турецкое правительство оказалось не готово к борьбе с самыми сильными лесными пожарами в истории страны и поспешно отвергло предложения международной помощи. Вероятно, в этот раз ошибок допущено не будет.
Примечательно, что когда-то партия Эрдогана пришла к власти на фоне аналогичной катастрофы: в 1999 году правительство премьер-министра Турции Бюлента Эджевита неумело и медлительно отреагировало на землетрясение в Измите с множеством жертв.
После этого наружу «всплыл» коррупционный скандал, связанный с незаконной выдачей лицензий на строительство рухнувших зданий, затем – экономические последствия землетрясения, затронувшего густонаселенные и промышленные районы недалеко от Стамбула. Эта неразбериха вызвала у местных жителей недовольство правительством, а в 2002 году граждане толпами выходили голосовать за «Партию справедливости и развития» (ПСР) Эрдогана, которая победила на тех выборах и более 20 лет остается у власти.
Сейчас же правящая ПСР, наученная ошибками предшественников, выиграет от энергичного реагирования на кризис в районах, пострадавших от землетрясения, до тех пор, пока Эрдоган остается «заметным на местах и сохраняет эту динамику до выборов, предоставляя не только немедленную помощь, но и долгосрочные обязательства по восстановлению» разрушенных домов и инфраструктуры. Такое мнение высказал аналитик Eurasia Group Эмре Пекер.
«Руки оппозиции связаны. Лучшее, что они могут сделать, это мобилизовать помощь и поддержать усилия правительства», – заявил Пекер.
При этом изначально электоральные позиции конкурентов Эрдогана были довольно сильными, а правящие элиты — неоднородными: например, главный соперник действующего президента Экрем Имамоглу в 2019 году стал мэром Анкары и публично поддерживался Госдепом США. Есть и другие сильные оппоненты – нынешний мэр Анкары Мансур Яваш и глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Но их шансы на избрание после катастрофы крайне невелики, ведь помимо внутреннего реагирования на катастрофу Эрдоган усиливает и внешнеполитические позиции.
Стихийная дипломатия
Эрдоган активизирует дипломатическую игру, удивляя аналитиков искусством маневра: так, помощь в ликвидации последствий катастрофы была принята турецким правительством даже от вечного соперника – Греции, с которой у Турции продолжительный конфликт из-за морского суверенитета в Восточном Средиземноморье.
«Разрушительные землетрясения дадут Эрдогану возможность позитивно взаимодействовать как с союзниками, так и с раздражительными соседями. Он, скорее всего, будет использовать это для поддержания своего внешнеполитического баланса», – отмечает Пекер.
Так или иначе, результаты выборов для Эрдогана во многом будут зависеть от его реакции на землетрясение, полагают журналисты газеты La Repubblica. Причем речь идет как о внутриполитическом имидже, так и о миротворческом образе Турции на международной арене.
6 февраля Анкара официально обратилась к НАТО за помощью в ликвидации последствий катастрофы, в тот же вечер в страну вылетели и российские спасатели.
«Хороший ход Эрдогана. Российские МЧС и НАТОвские солдаты бок о бок разбирают завалы. <…> Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии объединяет всех. Даже тех, кто сегодня противостоит друг другу на Украине. Может ли многонациональная спасательная операция помочь переговорному процессу по украинскому кейсу? Несомненно», – поделился мнением политолог Марат Баширов в Telegram.
Кто будет отвечать?
Не исключено, что турецкие власти форсируют уголовные дела против недобросовестных застройщиков, возводивших здания с нарушениями правил сейсмической безопасности, но поиск виноватых (пусть и косвенно) будет на последних этапах – после разбора завалов, спасения и лечения пострадавших.
Возможно, показательные уголовные дела придутся как раз на середину весны – аккурат перед выборами, что еще больше усилит позиции Эрдогана.
«Вскоре после спасательной операции развернется поиск виновных застройщиков — главным вопросом к горе-строителям станет несоответствие технологии возведения конструкций и заметное их удешевление. Волна "посадок" начнется сразу, как усядет пыль землетрясения», – сообщает Telegram-канал о недвижимости «Квадратный Мэтр» со ссылкой на свой источник в республике.
Если же за три месяца устранить последствия катастрофы и найти провинившихся строителей не удастся, то под предлогом ЧП правительство Эрдогана может попробовать отсрочить выборы, но это лишь предположение отдельных специалистов.
Какими бы ни были предпринятые действия, ясно одно – они будут играть на руку действующему главы страны и способствовать его переизбранию.