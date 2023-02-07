«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

После этого наружу «всплыл» коррупционный скандал, связанный с незаконной выдачей лицензий на строительство рухнувших зданий, затем – экономические последствия землетрясения, затронувшего густонаселенные и промышленные районы недалеко от Стамбула. Эта неразбериха вызвала у местных жителей недовольство правительством, а в 2002 году граждане толпами выходили голосовать за «Партию справедливости и развития» (ПСР) Эрдогана, которая победила на тех выборах и более 20 лет остается у власти.