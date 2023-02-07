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«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

Политика
«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

Президент Турции Реджеп Эрдоган набирает политические очки в борьбе с последствиями природной катастрофы, унесшей жизни 4,5 тысяч человек.

Скорее всего, после трагических событий Эрдоган переизберется на очередной президентский срок в середине мая, не оставив шанса оппозиции – турецкий лидер очень чутко реагирует на чрезвычайную ситуацию. Об этом заявляют политические аналитики GZero.

Крах оппозиции

Пока предложения о помощи поступают Анкаре фактически от всех стран мира, несмотря на конфликты и разногласия, Эрдоган хочет, чтобы его считали стоящим во главе процесса по устранению последствий крупнейшего землетрясения за последние несколько десятков лет.

Глава Турции оказался в роли «кризисного менеджера» и не может позволить себе оступиться, как в 2021 году – тогда турецкое правительство оказалось не готово к борьбе с самыми сильными лесными пожарами в истории страны и поспешно отвергло предложения международной помощи. Вероятно, в этот раз ошибок допущено не будет.

Примечательно, что когда-то партия Эрдогана пришла к власти на фоне аналогичной катастрофы: в 1999 году правительство премьер-министра Турции Бюлента Эджевита неумело и медлительно отреагировало на землетрясение в Измите с множеством жертв.

После этого наружу «всплыл» коррупционный скандал, связанный с незаконной выдачей лицензий на строительство рухнувших зданий, затем – экономические последствия землетрясения, затронувшего густонаселенные и промышленные районы недалеко от Стамбула. Эта неразбериха вызвала у местных жителей недовольство правительством, а в 2002 году граждане толпами выходили голосовать за «Партию справедливости и развития» (ПСР) Эрдогана, которая победила на тех выборах и более 20 лет остается у власти.

«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

Сейчас же правящая ПСР, наученная ошибками предшественников, выиграет от энергичного реагирования на кризис в районах, пострадавших от землетрясения, до тех пор, пока Эрдоган остается «заметным на местах и сохраняет эту динамику до выборов, предоставляя не только немедленную помощь, но и долгосрочные обязательства по восстановлению» разрушенных домов и инфраструктуры. Такое мнение высказал аналитик Eurasia Group Эмре Пекер.

«Руки оппозиции связаны. Лучшее, что они могут сделать, это мобилизовать помощь и поддержать усилия правительства», – заявил Пекер.

При этом изначально электоральные позиции конкурентов Эрдогана были довольно сильными, а правящие элиты — неоднородными: например, главный соперник действующего президента Экрем Имамоглу в 2019 году стал мэром Анкары и публично поддерживался Госдепом США. Есть и другие сильные оппоненты – нынешний мэр Анкары Мансур Яваш и глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Но их шансы на избрание после катастрофы крайне невелики, ведь помимо внутреннего реагирования на катастрофу Эрдоган усиливает и внешнеполитические позиции.

«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

Стихийная дипломатия

Эрдоган активизирует дипломатическую игру, удивляя аналитиков искусством маневра: так, помощь в ликвидации последствий катастрофы была принята турецким правительством даже от вечного соперника – Греции, с которой у Турции продолжительный конфликт из-за морского суверенитета в Восточном Средиземноморье.

«Разрушительные землетрясения дадут Эрдогану возможность позитивно взаимодействовать как с союзниками, так и с раздражительными соседями. Он, скорее всего, будет использовать это для поддержания своего внешнеполитического баланса», – отмечает Пекер.
«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

Так или иначе, результаты выборов для Эрдогана во многом будут зависеть от его реакции на землетрясение, полагают журналисты газеты La Repubblica. Причем речь идет как о внутриполитическом имидже, так и о миротворческом образе Турции на международной арене.

6 февраля Анкара официально обратилась к НАТО за помощью в ликвидации последствий катастрофы, в тот же вечер в страну вылетели и российские спасатели.

«Хороший ход Эрдогана. Российские МЧС и НАТОвские солдаты бок о бок разбирают завалы. <…> Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии объединяет всех. Даже тех, кто сегодня противостоит друг другу на Украине. Может ли многонациональная спасательная операция помочь переговорному процессу по украинскому кейсу? Несомненно», – поделился мнением политолог Марат Баширов в Telegram.
«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

Кто будет отвечать?

Не исключено, что турецкие власти форсируют уголовные дела против недобросовестных застройщиков, возводивших здания с нарушениями правил сейсмической безопасности, но поиск виноватых (пусть и косвенно) будет на последних этапах – после разбора завалов, спасения и лечения пострадавших.

Возможно, показательные уголовные дела придутся как раз на середину весны – аккурат перед выборами, что еще больше усилит позиции Эрдогана.

«Вскоре после спасательной операции развернется поиск виновных застройщиков — главным вопросом к горе-строителям станет несоответствие технологии возведения конструкций и заметное их удешевление. Волна "посадок" начнется сразу, как усядет пыль землетрясения», – сообщает Telegram-канал о недвижимости «Квадратный Мэтр» со ссылкой на свой источник в республике.
«Хороший ход». Землетрясение в Турции гарантировало Эрдогану триумф над оппозицией

Если же за три месяца устранить последствия катастрофы и найти провинившихся строителей не удастся, то под предлогом ЧП правительство Эрдогана может попробовать отсрочить выборы, но это лишь предположение отдельных специалистов.

Какими бы ни были предпринятые действия, ясно одно – они будут играть на руку действующему главы страны и способствовать его переизбранию.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"