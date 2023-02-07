Колунов объяснил, почему россияне ставят рекорды по скупке золота

Россияне, которые имеют сбережения и хотят их сохранить в условиях экономической нестабилности, склоняются к покупке золота, так как психологически доверяют драгоценному металлу гораздо больше, чем безналичным и бумажным деньгам. Кроме того, на ситуацию повлияла и отмена НДС на инвестиционное золото.
Об этом рассказал депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов, слова которого приводит информагентство «ПолитЭксперт».
Ранее стало известно, что в минувшем году граждане России поставили рекорд по покупке золота. Если в предыдущие годы физические лица в РФ скупали в среднем по шесть-семь тонн драгоценного металла, то в 2022-м году они приобрели более 50 тонн золотых слитков.
Рассуждая о том, что именно могло подтолкнуть соотечественников к такому финансовому поведению, депутат Колунов назвал происходящее нормальным.
Нет ничего удивительного в том, что россияне сохраняют свои сбережения, копят, откладывают средства на крупные покупки, отметил народный избранник. Тем более, что в марте 2022 года в России был отменен налог на добавленную стоимость на покупку инвестиционного золота.
«Отмена НДС позволила россиянам уйти от необеспеченных внутренним валовым продуктом, реальными запасами сырья иностранных валют, – отметил Колунов. – Золото – не просто ценный и стабильно дорожающий традиционный финансовый инструмент. Даже психологически граждане гораздо больше доверяют не бумажным или безналичным денежным средствами, а именно золоту».
Напомним, ранее политолог Александр Дудчак высказал мнение, что США слишком долго пользовались востребованностью доллара в мировой финансовой системе и паразитировали на экономиках других стран. Идущий в мире процесс дедолларизации, по мнению эксперта, наконец положит этому конец.