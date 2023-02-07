Верховная рада утвердила назначение Клименко на должность главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады решили поддержать решение о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. Об этом член парламента бывшей советской республики Ярослав Железняк написал в Telegram.
До этого Клименко был исполняющим обязанности главы МВД. Он занимал эту должность со дня авиакатастрофы в Броварах, когда погибло все руководство министерства.
«Рада назначила Клименко на должность министра внутренних дел Украины… За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат», — отметил Железняк.
Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее подтвердил увольнение главы минобороны Алексея Резникова. По информации телеканала «360», он займет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.