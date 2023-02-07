Жители Пушкина на сутки остались без отопления из-за аварии на теплосети

Коммунальная авария на теплосети на Октябрьском бульваре в Пушкине привела к отключению отопления в десятках домов.
Тепла лишились жители Академического проспекта, Дворцовой, Ленинградской, Леонтьевской, Магазейной, Новой, Оранжерейной, Церковной и Школьной улиц. Коммунальщики уже начали ремонтные работы, последние продлятся до утра 8 февраля. В связи с чем люди будут вынуждены ночевать без отопления.
Коммунальные аварии — довольно частое явление для Петербурга. Накануне двор в Красном Селе затопило из-за прорыва трубы. Десятки автомобилей оказались в водной ловушке, а местные жители начали готовиться к отключениям воды.
Примечательно, что губернатор Петербурга Александр Беглов накануне зимы объявил, что Северная столица полностью готова к отопительному сезону и приходу холодов. Однако на деле все оказалось совсем не так.