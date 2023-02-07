Politico: Европе придется сделать сложный выбор между США и Китаем

Европа может оказаться под сильным давлением, которое в итоге заставит ее сделать трудный выбор между США и Китаем. Об этом говорится в материале издания Politico.
Такую точку зрения выразил руководитель программы «Европа в мире» в брюссельском аналитическом центре Рикардо Борхес де Кастро. По его словам, не исключено, что со временем на международной арене будут доминировать два полюса — Вашингтон и Пекин.
«ЕС и европейцам придется выбирать сторону до тех пор, пока безопасность и оборона Европы будет зависеть от США», — объяснил эксперт.
Ранее китайско-американские отношения обострились из-за ситуации с аэростатом, который, по информации МИД КНР, из-за ветра оказался над США. В ведомстве отметили, что действия Вашингтона нанесли ущерб процессу стабилизации двустороннего диалога. При этом в Белом доме не хотят прекращения взаимодействия, передает телеканал «360».