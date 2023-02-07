Хазин намекнул, как в РФ саботируют нефтяной ответ Путина в адрес Запада

Определенные силы в Москве не хотят, чтобы ответные меры на введенный Западом «потолок цен» на российскую нефть были реализованы, так как в этом случае они могут лишиться своих зарубежных активов. Из этих соображений по указке Соединенных Штатов и ЕС данные силы саботируют выполнение указа президента РФ Владимира Путина.
Такое мнение в эфире YouTube-канала «Говорит Москва» высказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого страны Запада пытаются ограничить стоимость российской нефти, исходя из стратегической логики.
Соединенные Штаты стремятся отойти от действовавшей последние 80 лет бреттон-вудской экономической модели и отказаться от идеи финансовой империи, на которой основывался глобальный западный проект. Теперь США хотят вернуться от свободных рынков к контролю над ценами, как в свое время делал Советский Союз.
«Для вас цена не ниже или не выше. Для своих дешево, для чужих дорого, и вы не имеете права продавать дороже, иначе будете получать прибыль, которую вы получать не должны, – объяснил Хазин, чего добиваются США. – Начали они с нефти, но то же самое будет со всем остальным, если им разрешить это сделать».
Российский президент Владимир Путин, напомнил эксперт, подписал указ о мерах противодействия нефтяному диктату Запада еще в конце декабря 2022 года. Этот указ, в частности, запрещает российским поставщикам продавать нефть и нефтепродукты государствам, присоединившимся к западным ограничениям цены на российские ресурсы.
При этом еще в процессе написания этого указа представители определенных сил внутри страны предлагали и совершали «разные глупости», в попытке сорвать принятие документа.
Не добившись успеха на том этапе, саботажники решили сорвать выполнение президентского указа путем полного бездействия. Все это делается «по звонку» западных недоброжелателей, убежден Хазин.
«Сегодня уже понятно, что даже после подписания наши соответствующие органы делать для его реализации ничего не хотят. Причин тут несколько. Я, кстати, совершенно не исключаю, что многим из них позвонили оттуда и сказали: "Ребята, смотрите, тут у вас домик, там у вас какой-то фондик, кормящий вашу семью. Мы вас сразу предупреждаем: если вы сделаете то-то и то-то в соответствии с реализацией президентского указа, то у вас это все отберут. А так пока живите". Помяните мое слово: если не всем, то многим позвонили», – добавил экономист в заключение.
Напомним, ранее представитель государственной компании «Трнснефть» Игорь Демин сообщил, что Польша, несмотря на антироссийские выпады и участие в санционной политике Запада, продолжает закупать у России нефть по нефтепроводу «Дружба».
Так за январь 2023 года Польша импортировала из РФ 500 тысяч тонн черного золота.