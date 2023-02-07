Хазин намекнул, как в РФ саботируют нефтяной ответ Путина в адрес Запада

Определенные силы в Москве не хотят, чтобы ответные меры на введенный Западом «потолок цен» на российскую нефть были реализованы, так как в этом случае они могут лишиться своих зарубежных активов. Из этих соображений по указке Соединенных Штатов и ЕС данные силы саботируют выполнение указа президента РФ Владимира Путина.