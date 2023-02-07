Россиян призвали не опасаться землетрясения в районе Курильских островов

Землетрясение у Курил связано с геологической жизнью Земли. Существуют зоны земной коры на Дальнем Востоке, Японии, Америке, и Турции, в которых происходит активное горообразование. В «подвижных» регионах периодически наблюдается длительное затишье, затем накапливается деформация и происходят подземные толчки, подчеркнул Кусонский.