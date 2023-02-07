Рожин о боях ЧВК «Вагнер» за Красную Гору: противник продолжает оказывать ожесточенное и организованное сопротивление

Подразделения ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои с ВСУ за Красную Гору, а информация о взятии поселка российскими штурмовиками в настоящий момент не соответствует действительности. Об этом заявил военный обозреватель Борис Рожин.
Он отметил, что сейчас под контроль «музыкантов» перешла примерно половина населенного пункта. Кроме того, отечественные бойцы имеют возможность нарушить обеспечение вражеских войск в этом районе:
«На данный момент от противника очищено 40-50% поселка. Кроме того, создана угроза коммуникациям гарнизона Красной Горы. Тем не менее, торопиться с заявлениями о полном взятии Красной Горы не стоит. Впереди еще немало трудной работы, которую необходимо сделать, чтобы обеспечить освобождение Артемовска».
Военный обозреватель подчеркнул, что поселок имеет стратегическую ценность для обеих сторон. Именно этим объясняется ожесточенный характер боев.
«Противник вцепился в Красную Гору потому, что понимает: ее потеря ускорит потерю Артемовска. Понимают это и у нас, поэтому нажим на Красную Гору усиливается», — заключил Рожин.
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают операцию по взятию Бахмута (бывшего Артемовска). Украинское командование сосредоточило близ города крупную группировку для противодействия «музыкантам». Однако в результате Киев лишился резервов для проведения крупных наступательных операций на других направлениях.