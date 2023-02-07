Ростех опроверг сведения о задержании сотрудника по делу о мошенничестве

Пресс-служба Ростеха обнародовала опровержение данных о задержании сотрудника Центра суперкомпьютерного моделирования госкорпорации Романа Селиванова. Ранее СМИ сообщили, что работника компании, а также директора ООО «Цифромед» подозревают в крупном мошенничестве.
«Информация не соответствует действительности. В Центре суперкомпьютерного моделирования не работал и не работает человек с такой фамилией. Компания "Цифромед" принадлежит частным лицам, Ростех с прошлого года не является ее совладельцем», — отметили представители госкорпорации.
Топ-менеджеров задержали якобы при получении 2,5 млн рублей от гендиректора Московского центра новых технологий телекоммуникаций.