Ростех опроверг сведения о задержании сотрудника по делу о мошенничестве

Пресс-служба Ростеха обнародовала опровержение данных о задержании сотрудника Центра суперкомпьютерного моделирования госкорпорации Романа Селиванова. Ранее СМИ сообщили, что работника компании, а также директора ООО «Цифромед» подозревают в крупном мошенничестве.