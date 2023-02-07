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Зеленский подписал указ об оказании Турции гумпомощи после землетрясения

Общество
Зеленский подписал указ об оказании Турции гумпомощи после землетрясения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев окажет гуманитарную помощь Турции. Это произошло после землетрясения на юго-востоке страны.

На турецкую провинцию Кахраманмараш ранее обрушилось землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки были зафиксированы в десяти провинциях страны. Согласно подсчетам, в Турции погибли 3,4 тыс. человек и пострадали более 20,5 тыс. жителей.

В страну уже прибыли более ста российских спасателей с гуманитарной миссией. Они привезли в Турцию передовое оборудование для поисково-спасательных работ и оказания медицинской помощи пострадавшим.

#Украина #зеленский #турция

Трансляция медиагруппы "Патриот"