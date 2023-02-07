Зеленский подписал указ об оказании Турции гумпомощи после землетрясения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев окажет гуманитарную помощь Турции. Это произошло после землетрясения на юго-востоке страны.
На турецкую провинцию Кахраманмараш ранее обрушилось землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки были зафиксированы в десяти провинциях страны. Согласно подсчетам, в Турции погибли 3,4 тыс. человек и пострадали более 20,5 тыс. жителей.
В страну уже прибыли более ста российских спасателей с гуманитарной миссией. Они привезли в Турцию передовое оборудование для поисково-спасательных работ и оказания медицинской помощи пострадавшим.