СБУ обвинила жену Виктора Медведчука в «финансировании российских силовиков»

Медведчук был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Киев запретил ее летом 2022 года. Мужчину обвинили в госизмене и арестовали в апреле 2022. Политик вышел на свободу в сентябре того же года в рамках обмена пленными.