СБУ обвинила жену Виктора Медведчука в «финансировании российских силовиков»

Служба безопасности Украины предъявила обвинение жене украинского политика Виктора Медведчука. По данным ведомства, Оксана Марченко причастна к «финансированию Росгвардии и МВД РФ в Крыму».
Сотрудники СБУ утверждают, что ликвидировали «схему подпольного финансирования российских группировок со стороны граждан Украины». Супруге Медведчука и руководителям аффилированным с ней фирм грозит до восьми лет лишения свободы с арестом имущества.
Медведчук был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Киев запретил ее летом 2022 года. Мужчину обвинили в госизмене и арестовали в апреле 2022. Политик вышел на свободу в сентябре того же года в рамках обмена пленными.