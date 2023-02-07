Депутат Гартунг проигнорировал идею запрета на заграничные отпуска чиновников во время СВО

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг уклонился от ответа, комментируя возможный запрет для депутатов и чиновников проводить отпуска за пределами территории РФ на время проведения СВО.
«Я не буду это комментировать. До свидания», — заявил он «Политике Сегодня».
«Закрыть границы» для государственных служащих и парламентариев предложил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он посетовал, что некоторые чиновники в столь тяжелое для страны время уезжают отдыхать за границу, причем даже в недружественные для России государства. Такое поведение, по словам Пригожина, лишь раскалывает российское общество.
К примеру, фотографии депутата вологодского Заксобрания от «Единой России» Дениса Долженко из Дубая, где он проводил отпуск, стали сначала причиной народного гнева, а после — исключения из партии.
Не менее вызывающая ситуация произошла в Курской областной думе, а именно с зампредседателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Максимом Васильевым. Ему пришлось досрочно сложить с себя полномочия.
В противовес отказавшемуся комментировать инициативу Гартунгу, его сопартиец — первый заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов — идею поддержал. Он подчеркнул, что никто не должен «кататься как сыр в масле», пока на поле боя умирают российские солдаты.