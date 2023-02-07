Депутат Гартунг проигнорировал идею запрета на заграничные отпуска чиновников во время СВО

«Закрыть границы» для государственных служащих и парламентариев предложил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он посетовал, что некоторые чиновники в столь тяжелое для страны время уезжают отдыхать за границу, причем даже в недружественные для России государства. Такое поведение, по словам Пригожина, лишь раскалывает российское общество.