Снегоуборочная техника протаранила Ford и врезалась в фонарь на Московском проспекте

Ночью в Петербурге произошла авария со снегоуборочной техникой. На Московском проспекте она разбила иномарку Ford, а затем врезалась в уличный фонарь, рассказали очевидцы в соцсетях.
Отметим, что жители города уже обращали внимание губернатора Александра Беглова на неудовлетворительную работу коммунальщиков. Граждане констатировали, что нередко за рулем спецтехники сидят неквалифицированные работники. Например, ранее водитель снегоуборочной техники допустил наезд на 76-летнюю пенсионерку. Он проявил невнимательность, двигаясь задним ходом.