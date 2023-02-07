Курортным районам Турции грозят новые землетрясения

Турецкие СМИ опубликовали карту сейсмически опасных районов страны. В зоне риска оказалась большая часть курортных провинций.
Как выглядит карта, показал «Турпром» со ссылкой на турецкую газету Hurriyet. Всего в стране насчитывается три основные сейсмоопасные зоны. Это Северо-Анатолийская линия разлома, Восточно-Анатолийская и Западно-Анатолийская линии. Районам, расположенным к ним максимально близко, угрожает сейсмическая опасность.
В желтой зоне (второй по опасности) находится популярная у туристов Анталья. Положение Стамбула, судя по карте, еще более опасное. Измир и Мугла также находятся в опасной близости к тектоническому разлому.
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3419 человек, отмечает телеканал «360». Более 20,5 тыс. человек получили различные травмы. В пострадавших районах работают более 12 тыс. спасателей.