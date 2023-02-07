Депутат Рябцева осудила «неадекватных» коллег, которые ездят за границу во время СВО

Стоит взвесить все за и против, прежде чем законодательно запрещать чиновникам и депутатам на время спецоперации выезд на отдых за границу — всем адекватным людям и так ясно, что они должны оставаться на Родине и работать.
Такую точку зрения в беседе с «Политикой Сегодня» высказала депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Жанна Рябцева, комментируя инициативу бизнесмена Евгения Пригожина.
Напомним, ранее предприниматель из Петербурга предложил принять закон о запрете покидать территорию РФ во время спецоперации для депутатов и госслужащих. Основатель ЧВК «Вагнер» также заявил о необходимости введения ответственности за «аморальное поведение» чиновников.
Жанна Рябцева выразила уверенность в том, что «депутаты-любители заграничных поездок» скоро «включат мозг» и не будут разъезжать по курортам во время боевых действий на Украине. Поэтому необходимости в том, чтобы оформлять подобный запрет законодательно, по мнению депутата, на данный момент нет.
«Могу сказать, что все адекватные люди, коими я считаю и себя, и товарищей, во время спецоперации должны находиться на своей родной земле. Потому что каждый день мы помогаем бойцам на фронте, оказываем гуманитарную и прочую помощь мобилизованным, их семьям и так далее», – отметила Рябцева.
По ее словам, выезды за границу в сложившейся ситуации недопустимы, если только речь не идет о служебной командировке или поездке, связанной с профессиональной деятельностью.
Также Жанна Рябцева отметила, что не помнит, когда она сама или кто-либо из ее родных выезжали отдыхать за границу. Народная избранница призналась, что члены ее семьи предпочитают отдыхать в России – в санаториях Сочи, на территории Алтайского края.
«Но сегодня ты должен постоянно находиться на связи. Сегодня мы ежедневно занимаемся гуманитарной помощью. Буквально на днях мы отправляем большой гуманитарный груз для нашего уральского дивизиона. И это требует и личного присутствия, личных разговоров. Поэтому об отдыхе нет даже мыслей», – заключила Рябцева.
Напомним, ранее депутат ГД от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный высказал уверенность в том, что отказ депутатов от заграничных поездок в настоящее время – это вопрос обеспечения их собственной безопасности, так как высок уровень угрозы по отношению к ним со стороны недружественных государств.