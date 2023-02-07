Медведев счел слова Арестовича о «корейском сценарии» для Украины шагом к признанию поражения

Недавно экс-советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на Украине может пойти на «корейскому сценарию». Медведев отметил, что такой тезис выдвинули для внутреннего использования. При этом Киев надеется достигнуть уровня Республики Корея. Замглавы Совбеза также напомнил, что разделение Кореи привело к созданию двух самостоятельных стран.