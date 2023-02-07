Медведев счел слова Арестовича о «корейском сценарии» для Украины шагом к признанию поражения

Разговоры про «корейский сценарий» для Украины являются всего лишь «хотелками», однако это может быть первым шагом к признанию поражения и сложившихся реалий. Такое мнение выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Недавно экс-советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на Украине может пойти на «корейскому сценарию». Медведев отметил, что такой тезис выдвинули для внутреннего использования. При этом Киев надеется достигнуть уровня Республики Корея. Замглавы Совбеза также напомнил, что разделение Кореи привело к созданию двух самостоятельных стран.
«А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – объяснил Медведев.
Политик также обратил внимание на то, что в Киеве начали говорить о поражении. Это означает, что украинская сторона сделала первый шаг к признанию сложившихся реалий.